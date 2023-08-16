"فورين أفيرز": قرار الدول العربية إخراج الأسد من عزلته منطقي وحتمي

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، مقالًا حول تطبيع العلاقات العربية مع سوريا قالت إنه أمر حتمي وإن عزلة الرئيس السوري بشار الأسد عربيًّا كانت ضارة أكثر مما نفعت .

وجاء في المقال أن "الأسد في يوليو/تموز عاد منتصرًا إلى جامعة الدول العربية بعد 12 عامًا من تعليق عضوية بلاده لقمع المتظاهرين خلال الربيع العربي ولدى وصوله إلى القمة العربية في جدة بالسعودية، تبادل الأسد القبلات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأمام القادة المجتمعين احتفل بعودة سوريا قائلًا إن العروبة هي ماضي سوريا وحاضرها ومستقبلها".

وقال إن "ظهور الأسد في جدة كان نهاية مرحلة إنعاش دراماتيكية لنظام الأسد، ولقد ظل الزعيم السوري لأكثر من عقد من الزمان على خلاف مع معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثناء قتاله لسحق التمرد الداخلي في البلاد، لكنَّ دولًا عربية مختلفة بدأت منذ 2018 في تجديد العلاقات مع سوريا".

وأردف أن "السعودية تدخلت في شتاء 2023 لإعادة دمج سوريا بشكل كامل في المنطقة، وأن جهود الرياض في هذا الصدد نجحت بعد شهرين من الدبلوماسية النشطة إذ تم الترحيب بعودة سوريا الأسد إلى عضوية جامعة الدول العربية، وقد أثار تجدد العلاقات بين الدول العربية وسوريا غضب الكثيرين في الغرب، وقد اعتبر مسؤولون ومحللون أن إعادة تأهيل الأسد أمر غير عادل للغاية ويهدد رفاهية السوريين، ويعرّض المنطقة الأوسع للخطر. "