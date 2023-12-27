مالاوي تدعم زراعة إسرائيل بالعمال وتعتزم فتح "السفارة 99"

تعتزم جمهورية مالاوي، البلد الحبيس الواقع جنوب شرق أفريقيا، بين موزمبيق وزامبيا وتنزانيا، افتتاح سفارتها في إسرائيل الأسبوع المقبل، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" أمس الثلاثاء.

الصحيفة أشارت إلى أن الخطوة تأتي في ظل تقارب العلاقات بين البلدين، والتوقعات بإرسال آلاف المزارعين من مالاوي للعمل بالمستوطنات، لتلبية احتياجات هذا القطاع الذي تضرر بشدة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.

ولفتت إلى أن سفارة مالاوي ستصبح السفارة الأجنبية رقم 99 في إسرائيل بصفة عامة، وأن الخطوة تُقرِّب إسرائيل من رقم 100 سفارة أجنبية تستضيفها سواء في القدس أو في تل أبيب.

وأشارت إلى أن الشهور الأخيرة شهدت تقارب العلاقات بين البلدين، ومن المتوقع وصول آلاف المزارعين من مالاوي للعمل بالزراعة.