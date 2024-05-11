للمرة الأولى في إيران.. شقيقان يصلان معاً البرلمان

فاز المرشح عن قائمة التيار المتشدد في طهران أبو القاسم جرارة في انتخابات البرلمان الإيراني للجولة الثانية التي جرت أمس، فيما تمكنت شقيقته فاطمة جرارة من الفوز بمقعد في الانتخابات عن محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران في الجولة الأولى التي جرت في مطلع مارس/آذار الماضي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه بفوز أبو القاسم جرارة في الجولة الثانية والتحاقه بشقيقته فاطمة جرارة في قبة البرلمان، سيكون لأول مرة في تاريخ البلاد شقيقان يتمكنان من الحضور في البرلمان بدورة واحدة.