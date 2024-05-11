للمرة الأولى في إيران.. شقيقان يصلان معاً البرلمان
فاز المرشح عن قائمة التيار المتشدد في طهران أبو القاسم جرارة في انتخابات البرلمان الإيراني للجولة الثانية التي جرت أمس، فيما تمكنت شقيقته فاطمة جرارة من الفوز بمقعد في الانتخابات عن محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران في الجولة الأولى التي جرت في مطلع مارس/آذار الماضي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه بفوز أبو القاسم جرارة في الجولة الثانية والتحاقه بشقيقته فاطمة جرارة في قبة البرلمان، سيكون لأول مرة في تاريخ البلاد شقيقان يتمكنان من الحضور في البرلمان بدورة واحدة.
وبحسب الوكالة الرسمية "إيرنا"، استطاع أبوالقاسم جرارة، الذي كان ضمن قائمة التحالف الشعبي لقوى الثورة الإسلامية المعروفة بـ (الأمناء) الفوز عن طهران في الجولة الثانية بحصوله على 288 ألفًا و771 صوتًا.
وفاطمة جرارة هي من مواليد 1984 وكانت أول امرأة تصل إلى قبة البرلمان عن محافظة هرمزغان، فيما تولت سابقاً منصب رئيس مجلس المحافظة (الحكومة المحلية)، وعضو في مجلس إدارة المقاطعات في إيران، وحصلت على 70 ألفًا و214 صوتاً في انتخابات الجولة الأولى.
وأبو القاسم جرارة هو أكبر من شقيقته فاطمة بثلاث سنوات، وكان يتولى منصب مستشار ديوان المحاسبة في إيران، وكان نائباً في الدورة التاسعة للبرلمان عن مدينة بندر عباس وقشم وأبو موسي وحجي آباد وخامر في محافظة هرمزكان، وعضواً في لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان.
وتمتلك محافظة هرمزغان 5 مقاعد في البرلمان.