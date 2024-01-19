"أكسيوس": هيمنة ترامب تثير "تكهنات" المنافسين

ذكر موقع "أكسيوس" أن هيمنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حملته الانتخابية تصاعد "التكهنات" بين منافسيه من الحزب الجمهوري.

ولفت الموقع إلى فوز ترامب الحاسم مؤخرا في انتخابات الحزب بولاية آيوا، وانتصاره المتوقع في نيو هامبشاير، تمهيدا للمنافسة المتوقعة أمام الرئيس جو بايدن على موقع الرئيس الجديد.

وقال الموقع إن عودة "لعبة واشنطن المفضلة" هي علامة أخرى على أن تنصيب ترامب بعد أيام قليلة من الإدلاء بأول الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، يتم التعامل معه على أنه "أمر لا مفر منه"، إلا أنه حذر من أن المخاطر أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2016، عند فوز ترامب بولايته الرئاسية.

وبحسب الموقع، ينظر تيار "ماغا MAGA" (اختصار شعار دونالد ترامب الانتخابي: لنجعل أمريكا عظيمة من جديد Make America Great Again) إلى النائب السابق للرئيس مايك بينس على أنه "خائن" بسبب تصديقه على فوز الرئيس بايدن في أعقاب أحداث السادس من يناير (اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في 2020).

وأوضح أن هذا الأمر جعل الولاء غير المشروط لترامب أولوية عليا لأي شريك محتمل في الترشح، ولكن مع بقاء الحزب الجمهوري ممزقا واستمرار الأسئلة حول مواطن ضعف ترامب في الانتخابات العامة، يجب أن يكون الاختيار استراتيجيا أيضا.