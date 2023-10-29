تل أبيب تتهمه بالتصعيد.. حزب الله يقصف مستوطنات إسرائيلية

بالتزامن مع الرشق الصاروخي، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسلل مقاتلين من جنوب لبنان، وعن اشتباك داخل مستوطنة كريات شمونة.

هذا وأعلنت قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، أنها وجهت "صليات صاروخية جديدة ومركزة استهدفت مواقع إسرائيلية في محيط كريات شمونة وداخلها".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يزيد ببطء من نطاق عمليات الإطلاق في الشمال.

في المقابل، ردت المدفعية الإسرائيلية على القصف الصاروخي للمستوطنات، واستهدفت خراج بلدات في القطاع الشرقي وفي محيط الوزاني، وطاول القصف في القطاع الغربي بلدات جديدة مثل زبقين والقليلة والشعيتية في منطقة صور.

كما أدى القصف إلى اندلاع حرائق في كروم الزيتون عند أطراف بلدتي البستان ويارين.