الروس "في قبضة" برد الشتاء ويشتكون تقاعس السلطات

في ضواحي موسكو شديدة البرودة وفي جميع أنحاء روسيا، تتسبب الأعطال المتعددة في أنظمة التدفئة في ترك الأسر في قبضة برد الشتاء. ويشير السكان بأصابع الاتهام إلى المسؤولين المحليين في ما يتعلق بقضايا البنية التحتية طويلة الأمد وعدم كفاية الاستثمارات.

صحيفة "لوموند" الفرنسية قالت إنه على بعد نحو 50 كيلومترًا من الكرملين، مع بداية هذا العام البارد، تجد أحياء بأكملها نفسها دون تدفئة، وفريسة للبرد؛ ما يثير احتجاجات من السكان المحبطين، ويشكل تحديًا كبيرًا للسلطات، وسط شتاء قاس بشكل استثنائي، مع انخفاض درجات الحرارة بانتظام إلى أقل من 25 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة والمناطق المحيطة بها، إذ أصبحت مدينتا بودولسك وكليموفسك مركزًا لهذه الموجة المفاجئة من السخط.

وأوضحت الصحيفة أنه في هذه المجتمعات المكونة من غرفتي نوم في الضواحي الجنوبية البعيدة لموسكو، سلط العديد من الحوادث التي وقعت على خطوط أنابيب التدفئة العامة، الضوء على المشاكل المتكررة المتعلقة بصيانة البنية التحتية، والأهم من ذلك نقص الاستثمار في الشبكة.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي في بودولسك وكليموفسك ارتفاعًا في حجم الرسائل خلال الأيام القليلة الماضية، مصحوبة بصور لعائلات متجمعة تحت البطانيات في المنزل أو متجمعة حول النيران في ساحات منازلها.

وقدم بعض السكان التماسات، بينما طالب آخرون باستقالة المسؤولين المحليين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الغضب في السنوات الأخيرة اشتد مع الارتفاع المستمر في فواتير الخدمات المجتمعية، ولاسيما التدفئة؛ ما أدى إلى الضغط على القوة الشرائية للأسر الأكثر فقرًا، إلا أن مشاكل البنية التحتية، المعروفة منذ زمن طويل، تظل دون تغيير: الخدمات العامة المتهالكة، التي تفتقر بشدة في بعض الأحيان إلى استثمارات التحديث منذ العصر السوفييتي، وتهوين السلطات المحلية من الحالة الحقيقية لشبكات التدفئة، والتهرب من المسؤوليات.

بدورها، أرجعت حكومة منطقة موسكو في البداية هذه الحوادث إلى أصحاب شبكات التدفئة من القطاع الخاص، إذ غالبًا ما تصور البيانات الرسمية هذه الحوادث على أنها مجرد "مشاكل" ناجمة عن موجة برد غير طبيعية؛ ما يؤدي إلى زيادة حادة في الاستهلاك.