ربط العطلة بالخصوبة.. مسؤول حكومي يواجه سخرية واسعة في إيران (فيديو)

واجه آرمان خالقي عضو غرفة التجارة الإيرانية، حملة سخرية واسعة وانتقادات لاذعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بلاده، بعد ربطه بين يوم العطلة وزيادة الخصوبة.

وقال خالقي في تصريح له: "الذين يؤيدون التعطيل يومي الخميس والجمعة يستدلون بسببين، أحدهما زيادة عدد السكان! والآخر أن الناس يذهبون إلى مقبرة الزهراء يوم الخميس لزيارة الموتى".

وتساءل أرمان خالقي في حديثه: "هل زاد عدد سكان طهران في السنوات العشر الماضية مع عطلة يوم الخميس؟".

وتعدّ زيادة الخصوبة ومعدّل المواليد من المطالب الرئيسية للمرشد الإيراني علي خامنئي في المجال الاجتماعي، وبحسب الخبراء فإن الظروف الاقتصادية الصعبة هي أكبر عائق أمام تحقيقها.

ويعتبر الخميس حالياً في إيران، يوم عطلة" للمدارس وبعض الأعمال، فيما تلتزم الدوائر الحكومية مثل المصارف والهيئات بالعمل لعدد من الساعات.

ويشهد البرلمان والحكومة في إيران، حالة من الجدل وخلافات واسعة، منذ أشهر، حول تعديل أيام العطلة في البلاد، حيث يؤيد البعض يوم الخميس فيما يريد آخرون السبت عطلة رسمية، إلى جانب الجمعة.