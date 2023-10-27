ضمن سلسلة هجمات.. إسقاط مسيّرة قرب قاعدة أمريكية في العراق

أسقطت القوات الأمريكية في العراق، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب البلاد، بحسب مسؤول دفاعي أمريكي.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أنه جرى إسقاط المسيرة على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة، دون وقوع إصابات.

وفي تصريح سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية وصلت إلى الشرق الأوسط أو في طريقها إلى هناك؛ لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.