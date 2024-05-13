خاركيف.. عاصمة أوكرانيا المهجورة (إنفوغرافيك)

بدأت القوات الروسية منذ ثلاثة أيام هجوما واسعا مدعوما بالطائرات القتالية والطائرات دون طيار والمدرعات، على مناطق شمال شرقي أوكرانيا في محاولة للإطباق على مدينة خاركيف.

وكثفت روسيا من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ للمدينة، التي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وتمثل السيطرة على خاركيف، هدفا إستراتيجيا يحمل دلالات مهمة للغاية تعطي مؤشرا على بدء الخطوات الحثيثة نحو النصر الروسي، فالمدينة كانت في يوم من الأيام تحتضن غالبية من الروس، قبل أن تعمد الحكومة الأوكرانية الاشتراكية على اتباع سياسة الأكرنة، لتصل نسبة الأوكران في خاركيف في العام 2001 إلى 62.8% مقابل 33.2% للروس و0.7% لليهود، علما أن اللغة الروسية هي الدارجة في خاركيف.

ويفوق عدد سكان خاركيف مليونا و400 ألف نسمة وذلك بحسب إحصائية في العام 2017 وحافظت المدينة على هذا الرقم قبل اندلاع الحرب، إذ بدأت باستقبال آلاف النازحين يوميا بالتزامن مع توغل القوات الروسية في شمال شرقي أوكرانيا وسيطرتها على عدة بلدات وقرى قريبة من خاركيف.

وتعد خاركيف أكبر مدينة طلابية في أوكرانيا، إذ يوجد بها 40 معهدا تعليميا عاليا، كما تعد أكبر مركز صناعي وعلمي وثقافي في البلاد.

وتبلغ مساحة خاركيف حوالى 350 كم مربعا بعد أن كانت 310 قبل العام 2012 الذي شهد اتخاذ قرار بتوسيع مساحة المدينة التي كانت في يوم من الأيام العاصمة المزدهرة للدولة الأوكرانية.