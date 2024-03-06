اندلاع نيران بمستودع روسي إثر هجوم بمسيّرة أوكرانية

قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأربعاء، إن النيران اشتعلت في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، فيما أعلنت كييف إسقاط مسيّرات روسية.

وأضاف الحاكم رومان ستاروفويت في مقطع مصور نُشر على تطبيق تيليغرام، أن أحدًا لم يُصب بأذى، وأن النار اشتعلت في خزان وقود بالمستودع الواقع على بعد نحو 90 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.

وذكر ستاروفويت أن أجهزة الطوارئ تتعامل مع الموقف.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني تدمير 38 من أصل 42 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي على حوالى عشر مناطق في أوكرانيا قُصفت أيضا بخمسة صواريخ.

ونشرت قنوات روسية على تطبيق تيلغرام مقطعًا مصورًا لحريق كبير وأضرار لحقت بمبنى، قالت إنه مصفاة لمعالجة المواد الخام في المنطقة التي تشتهر بمناجم الحديد.

ولم تتمكن وكالة "رويترز"، من التحقق على الفور من صحّة المقطع.