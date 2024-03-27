"تلغراف": بريطانيا لن تصمد أمام روسيا أكثر من شهرين في حرب قادمة

اعترف مسؤولون عسكريون كبار في المملكة المتحدة، بأن الجيش البريطاني لن يتمكن من الصمود أكثر من شهرين فقط أمام نظيره الروسي، في حال نشوب صراع محتمل، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف".

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الخارجية البرلماني السابق لشؤون القوات المسلحة مارك فرانسوا، قوله إن "بريطانيا لن تصمد أكثر من شهرين في حرب واسعة النطاق مع روسيا لأنها لا تملك الذخيرة والأسلحة".

وأضاف فرانسوا أنه "ليس لديها احتياطيات كافية من المعدات والذخائر العسكرية لمثل هذه المواجهة".

بدوره، أشار وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إلى أن أي صراع مع روسيا سيتم خوضه بالتعاون مع حلفاء الناتو، للاستفادة من القوة الجماعية بدلًا من الاعتماد فقط على قدرات المملكة المتحدة.