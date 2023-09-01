صاروخ روسي يصيب منشأة خاصة وسط أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية قصفت منشأة خاصة بصاروخ كروز طويل المدى أثناء الليل، وذلك وسط منطقة "فينيتسيا" في أوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة، سيرهي بورزوف، إن القصف ألحق أضرارًا بالمنشأة، وتسبب في إصابة عدد غير محدد من الأشخاص.

وكتب بورزوف على "تليغرام": "للأسف، سقط ضحايا، يتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم".

ونقل عن قوات كييف الجوية قولها إنها أسقطت واحدًا من أصل صاروخين كروز أطلقتهما روسيا في الهجوم.

وأسقطت القوات الأوكرانية الصاروخ فوق منطقة كيروفوهراد في وسط البلاد.

وتشن روسيا، التي بدأت حربًا على أوكرانيا في فبراير/ شباط عام 2022، ضربات جوية متكررة على المناطق الأوكرانية بعيدًا عن خطوط المواجهة.