كل ما يجب معرفته عن انتخابات البرلمان الأوروبي

من يمكنه التصويت؟

عادة يشارك المواطنون الفرنسيون فقط في الانتخابات التي تجرى في البلاد، لكن الانتخابات الأوروبية تشكل استثناءً لهذه القاعدة؛ لأن بعض المواطنين الأجانب يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في فرنسا، في انتخابات البرلمان الأوروبي إذا كانوا من رعايا دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

والواقع أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في فرنسا يمكنهم التسجيل في ما يسمى بالقوائم الانتخابية "التكميلية".

وفي المقابل، يجب على هؤلاء المواطنين الالتزام بعدم التصويت في بلادهم ضمن الانتخابات الأوروبية، لتجنب ازدواجية التصويت.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمواطن الإيطالي الذي يعيش في فرنسا، أن يطلب التصويت في فرنسا للانتخابات الأوروبية، مع الاحتفاظ بحقه في التصويت في إيطاليا للانتخابات الوطنية الأخرى.

ويمكن للفرنسيين المقيمين في الخارج التصويت أيضًا عبر مراكز الاقتراع الموجودة في السفارات والقنصليات الفرنسية.

ويُستبعد من هذا الاقتراع فقط الفرنسيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمواطنون الأجانب من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي.

آلية التصويت

وإذا كنت من الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا، فإنك تقوم بالتصويت في البلدية التي تم تسجيلك فيها في القوائم الانتخابية، أما إذا كنت مواطنًا في الاتحاد الأوروبي، لكنك مقيم في فرنسا، فيمكنك أيضًا التصويت في بلديتك، بشرط أن تكون مسجلاً في القوائم الانتخابية التكميلية.

وستقوم بعد ذلك بانتخاب ممثلين في البرلمان الأوروبي للبلد الذي تقوم بالتصويت فيه، وإذا أردت التصويت لانتخاب النواب الفرنسيين، عليك أن تطلب شطبك من القوائم الأجنبية المحلية، لصالح القوائم القنصلية الفرنسية.

عقوبة التصويت المزدوج

والتصويت المزدوج محظور ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وغرامة قدرها 15 ألف يورو، لذلك يجب عليك اختيار انتخاب الممثلين.

وإذا كان لديك جنسية فرنسية مزدوجة ودولة خارج الاتحاد الأوروبي، فإنك تصوت في فرنسا (أو كشخص فرنسي يعيش في الخارج)، لانتخاب الممثلين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي.