كل ما يجب معرفته عن انتخابات البرلمان الأوروبي
تجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة بين 6 إلى 9 حزيران/يونيو المقبل، وفق إجراءات التصويت المعتمدة في كل دولة عضو في التكتل.
لكن هناك مجموعة من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها، حول آلية إجراء الانتخابات ومن يحق له التصويت وأين، وغيرها من الأسئلة.
موعد التصويت
وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس هناك مجال للتصويت.
وهناك أيام للتصويت معتادة في كل دولة؛ الجمعة في أيرلندا، والسبت في لاتفيا أو سلوفاكيا، وأكثر من 20 دولة تجري الاقتراع يوم الأحد.
من يمكنه التصويت؟
عادة يشارك المواطنون الفرنسيون فقط في الانتخابات التي تجرى في البلاد، لكن الانتخابات الأوروبية تشكل استثناءً لهذه القاعدة؛ لأن بعض المواطنين الأجانب يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في فرنسا، في انتخابات البرلمان الأوروبي إذا كانوا من رعايا دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.
والواقع أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في فرنسا يمكنهم التسجيل في ما يسمى بالقوائم الانتخابية "التكميلية".
وفي المقابل، يجب على هؤلاء المواطنين الالتزام بعدم التصويت في بلادهم ضمن الانتخابات الأوروبية، لتجنب ازدواجية التصويت.
وعلى سبيل المثال، يمكن للمواطن الإيطالي الذي يعيش في فرنسا، أن يطلب التصويت في فرنسا للانتخابات الأوروبية، مع الاحتفاظ بحقه في التصويت في إيطاليا للانتخابات الوطنية الأخرى.
ويمكن للفرنسيين المقيمين في الخارج التصويت أيضًا عبر مراكز الاقتراع الموجودة في السفارات والقنصليات الفرنسية.
ويُستبعد من هذا الاقتراع فقط الفرنسيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمواطنون الأجانب من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي.
آلية التصويت
وإذا كنت من الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا، فإنك تقوم بالتصويت في البلدية التي تم تسجيلك فيها في القوائم الانتخابية، أما إذا كنت مواطنًا في الاتحاد الأوروبي، لكنك مقيم في فرنسا، فيمكنك أيضًا التصويت في بلديتك، بشرط أن تكون مسجلاً في القوائم الانتخابية التكميلية.
وستقوم بعد ذلك بانتخاب ممثلين في البرلمان الأوروبي للبلد الذي تقوم بالتصويت فيه، وإذا أردت التصويت لانتخاب النواب الفرنسيين، عليك أن تطلب شطبك من القوائم الأجنبية المحلية، لصالح القوائم القنصلية الفرنسية.
عقوبة التصويت المزدوج
والتصويت المزدوج محظور ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وغرامة قدرها 15 ألف يورو، لذلك يجب عليك اختيار انتخاب الممثلين.
وإذا كان لديك جنسية فرنسية مزدوجة ودولة خارج الاتحاد الأوروبي، فإنك تصوت في فرنسا (أو كشخص فرنسي يعيش في الخارج)، لانتخاب الممثلين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي.
720 عضوا
تم تنظيم الانتخابات الأوروبية منذ عام 1979 لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي عن طريق الاقتراع العام المباشر.
ويتألف البرلمان الأوروبي من 720 عضوًا من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.
ويتم توزيع عدد النواب في كل دولة بشكل متناسب، وفقا لعدد السكان، وبالتالي سوف تنتخب فرنسا 81 عضوا في البرلمان الأوروبي، في حين ستنتخب ألمانيا 96 عضوا، وبالكاد ستنتخب مالطا أو لوكسمبورغ 6 أعضاء.
وتتم إعادة تقييم التوزيعات في كل هيئة تشريعية، ومقارنة بعام 2019، استعادت فرنسا مقعدين إضافيين، وهي إضافة ناجمة عن إعادة توزيع مقاعد المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.