إيران.. ظريف يحسم التكهنات بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية

نفى وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن تكون لديه نية للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ28 من يونيو/حزيران المقبل.

وعلق ظريف لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، "هذه تكهنات ولن أدخل سباق الانتخابات الرئاسية بشكل قطعي".

وظريف يعد من الشخصيات السياسية البارزة والمقربة من معسكر الإصلاحيين وقد تولى منصب وزارة الخارجية لمدة ثماني سنوات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسن روحاني.

وحاول التيار الأصولي المعتدل والإصلاحيون إقناعه بالترشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2021 والتي فاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، لكنه أصر على عدم المشاركة.