إيران.. ظريف يحسم التكهنات بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية
نفى وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن تكون لديه نية للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ28 من يونيو/حزيران المقبل.
وعلق ظريف لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، "هذه تكهنات ولن أدخل سباق الانتخابات الرئاسية بشكل قطعي".
وظريف يعد من الشخصيات السياسية البارزة والمقربة من معسكر الإصلاحيين وقد تولى منصب وزارة الخارجية لمدة ثماني سنوات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسن روحاني.
وحاول التيار الأصولي المعتدل والإصلاحيون إقناعه بالترشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2021 والتي فاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، لكنه أصر على عدم المشاركة.
وفي سياق متصل، نفى شخص مقرب من حسن الخميني حفيد مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني، الثلاثاء، أن يكون لدى حسن أي نية للترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال محمد علي أنصاري أحد أعضاء مكتب الخميني السابقين في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، حول إمكانية ترشح حجة الإسلام حسن الخميني، حفيد مؤسس الثورة الإسلامية، للانتخابات الرئاسية: "باختصار، أعرف أنه ليس لديه أي أساس للترشح".
فيما قال مسؤولون في إيران عام 2021، إن المرشد الإيراني علي خامنئي (أعلى سلطة في البلاد)، منع حسن الخميني حفيد مؤسس النظام، من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي عام 2015 جرى رفض ترشيح حسن الخميني لخوض الانتخابات لعضوية مجلس خبراء القيادة الذي يُعنى بالإشراف على أداء المرشد علي خامنئي وفق الدستور، واختيار بديل عنه في حال وفاته أو عجز عن أداء وظائفه.