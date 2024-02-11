العمر والقدرة العقلية يهيمنان على الانتخابات الرئاسية الأمريكية

احتلت القدرات العقلية وعامل السن للمرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة مكانة بارزة في الحملة الانتخابية، أمس السبت، بعد أن أفاد تقرير بأن الرئيس جو بايدن يعاني من مشاكل تتعلق بالذاكرة.

واتهم الرئيس السابق دونالد ترامب كلا من بايدن، الذي من المرجح أن يواجهه في الانتخابات العامة في نوفمبر /تشرين الثاني، ونيكي هيلي، آخر المنافسين له على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بالافتقار إلى القدرة الذهنية لشغل منصب الرئاسة.

أما هيلي فقد وصفت ترامب بأنه يعاني من قصور ذهني، وقالت إن ترامب طاعن في السن للدرجة التي تجعله غير مناسب للرئاسة.

وتواجه هيلي ترامب في الانتخابات التمهيدية المقررة في ساوث كارولاينا في 24 فبراير/ شباط لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.