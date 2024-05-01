استطلاع يكشف التنافس المحموم بين بايدن وترامب على الرئاسة

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفوق بفارق ضئيل على دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي الكشف عن ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس السابق ترامب اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.

وقال نحو 40% من الناخبين، المسجلين في الاستطلاع، الذي استمر يومين، واختتم الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم.

في المقابل، صوّت 39% من المشاركين في استطلاع الرأي لاختيار الرئيس السابق ترامب مرشح الحزب الجمهوري رئيساً جديداً للبلاد.

وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من 4 إلى 8 أبريل/نيسان الماضي.