استطلاع يكشف التنافس المحموم بين بايدن وترامب على الرئاسة
أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفوق بفارق ضئيل على دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يأتي الكشف عن ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس السابق ترامب اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.
وقال نحو 40% من الناخبين، المسجلين في الاستطلاع، الذي استمر يومين، واختتم الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم.
في المقابل، صوّت 39% من المشاركين في استطلاع الرأي لاختيار الرئيس السابق ترامب مرشح الحزب الجمهوري رئيساً جديداً للبلاد.
وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من 4 إلى 8 أبريل/نيسان الماضي.