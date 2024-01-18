إصابة 7 جنود إسرائيليين بانقلاب زورق مسلح قرب سواحل عسقلان
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن 7 جنود بسلاح البحرية الإسرائيلية أصيبوا، إثر انقلاب زورق سريع، ليل الأربعاء الخميس، أثناء مهمة ميدانية قرب سواحل مدينة عسقلان.
وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، أن إصابة الجنود السبعة ومن بينهم مجندات، جاءت بعد أن أدى انقلاب الزورق إلى ابتلاعهم للوقود المختلط بمياه البحر.
وأضاف الموقع، أن الجنود نُقلوا على الفور إلى مركز "برزيلاي" الطبي في مدينة عسقلان، لتلقي العلاج.
والجنود السبعة يخدمون بوحدة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي تسمى سنابير "Snapir unit"، وهي وحدة قتالية مكلفة بتأمين الموانئ البحرية الإسرائيلية، سواء العسكرية أم المدنية.
وأكد الموقع نقلًا عن مصادر، أن قائد القاعدة البحرية التي انطلق منها الزورق أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات انقلاب الزورق الذي أقل الجنود السبعة.
والزورق الذي تعرض للحادث من طراز "تسرعا" الذي تنتجه شركة "Safe Boats" الأمريكية، ويعد زورق استطلاع سريعا وخفيفا، ولديه قدرة كبيرة على المناورة، كما أنه مخصص لتنفيذ عمليات بحرية وكذلك ضرب أهداف قريبة من الساحل أو بداخل الموانئ، وكان قد دخل الخدمة بسلاح البحرية الإسرائيلي في العام 2005.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات الجنود والمجندات السبعة بطبيعة الحادثة، فيما أكد الموقع أن الزورق ذاته لم يُنتشَل بعد.
أمَّا صحيفة "يسرائيل هايوم"، التي رصدت الخبر أيضًا، فقد أكدت أنها توجهت للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وأنه أبلغها فقط بأن الإصابات طفيفة وأن الجنود نُقلوا للمستشفى وأُبلغت عائلاتهم بما حدث.
ومن غير المعروف، ما إذا كانت تلك الواقعة على صلة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أو أن الزورق تعرض لهجوم، أم أنها وقعت خلال مهمة استطلاع روتينية.