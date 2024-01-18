إصابة 7 جنود إسرائيليين بانقلاب زورق مسلح قرب سواحل عسقلان

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن 7 جنود بسلاح البحرية الإسرائيلية أصيبوا، إثر انقلاب زورق سريع، ليل الأربعاء الخميس، أثناء مهمة ميدانية قرب سواحل مدينة عسقلان.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، أن إصابة الجنود السبعة ومن بينهم مجندات، جاءت بعد أن أدى انقلاب الزورق إلى ابتلاعهم للوقود المختلط بمياه البحر.

وأضاف الموقع، أن الجنود نُقلوا على الفور إلى مركز "برزيلاي" الطبي في مدينة عسقلان، لتلقي العلاج.

والجنود السبعة يخدمون بوحدة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي تسمى سنابير "Snapir unit"، وهي وحدة قتالية مكلفة بتأمين الموانئ البحرية الإسرائيلية، سواء العسكرية أم المدنية.

وأكد الموقع نقلًا عن مصادر، أن قائد القاعدة البحرية التي انطلق منها الزورق أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات انقلاب الزورق الذي أقل الجنود السبعة.