صحيفة: بن غفير يثير الغضب في إسرائيل بارتكاب مخالفات مرورية خطيرة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن حالة من الغضب تسود الأوساط الأمنية والشرطية في إسرائيل بسبب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" اتصل بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي بعد رصد عدة حالات تم فيها قيادة مركبة الوزير غفير بشكل مخالف لقوانين المرور.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن حراس أمن الوزير اشتكوا إلى قادتهم من أن الوزير بن غفير يأمر سائقيه بارتكاب مخالفات مرورية، منها تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بسرعة زائدة، والقيادة على جانب الطريق لتجاوز الازدحام المروري.

وقال مصدر أمني إن بن غفير "يتصرف وكأنه رئيس الوزراء، ومن المستحيل أن يقف في المرور، رحلاته من تل أبيب إلى القدس تتم في أقل من 40 دقيقة وهذه فوضى سوف تنتهي بكارثة".

وذكرت "هآرتس" أنه بحسب وثائق حصلت عليها فإن بن غفير يتمتع بسجل حافل من المخالفات المرورية، فمنذ عام 2000، عندما حصل على رخصة القيادة، تراكمت عليه 76 مخالفة مرورية.