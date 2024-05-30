الكرملين: حلف الأطلسي "يحرّض" أوكرانيا على إطالة أمد النزاع

اتّهم الكرملين الخميس حلف شمال الأطلسي بـ"تحريض" كييف على إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، التي يناشد مسؤولوها الحصول على إذن من بلدان الناتو لاستهدف روسيا بالأسلحة المقدّمة من الغرب.

تأتي التصريحات وفقًا لـ"فرانس برس"، في وقت يجتمع وزراء خارجية الحلف في براغ في مواجهة الدعوات المتزايدة لأبرز بلدان التكتل العسكري، لرفع قيود تمنع كييف من استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا.