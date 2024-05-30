الكرملين: حلف الأطلسي "يحرّض" أوكرانيا على إطالة أمد النزاع
اتّهم الكرملين الخميس حلف شمال الأطلسي بـ"تحريض" كييف على إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، التي يناشد مسؤولوها الحصول على إذن من بلدان الناتو لاستهدف روسيا بالأسلحة المقدّمة من الغرب.
تأتي التصريحات وفقًا لـ"فرانس برس"، في وقت يجتمع وزراء خارجية الحلف في براغ في مواجهة الدعوات المتزايدة لأبرز بلدان التكتل العسكري، لرفع قيود تمنع كييف من استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف داخل روسيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "تدخل الدول الأعضاء في الناتو والولايات المتحدة والعواصم في أوروبا في الأيام والأسابيع الأخيرة جولة تصعيد في التوتر وتقوم بالأمر عمدًا".
وأضاف في تصريحاته للصحافيين، "إنهم يحرّضون أوكرانيا بكل طريقة ممكنة لمواصلة هذه الحرب العبثية".
تضغط أوكرانيا على الدول الداعمة لها، على رأسها الولايات المتحدة، للسماح لها باستخدام الأسلحة الأطول مدى التي تزودها بها من أجل ضرب أهداف داخل روسيا.
ورفضت الولايات المتحدة وألمانيا حتى الآن السماح لكييف بشن هجمات عبر الحدود، خشية تسبب ذلك بانجرار الغرب إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.