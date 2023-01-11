بن غفير: لا ينبغي اعتقال غانتس ولبيد ولكنهما مسؤولان عن التحريض على التظاهر

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جابر، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع راديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه لا يؤيد الدعوات التي يطلقها حزبه لاعتقال قادة المعارضة، لكنه قال "إنهم يشعلون النار في إسرائيل وعليهم أن يتحملوا المسؤولية"، وفقا لتعبيره.

يأتي ذلك بعد أن دعا عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يائير لبيد، ووزير الأمن السابق بيني غانتس، بتهمة "الخيانة".

وادّعى فوغل أن دعوة الاثنين وكبار المسؤولين الآخرين في المنظومة السياسية، إلى خروج المواطنين للتظاهر هو بمثابة تحريض على التمرد.

وفي تصريحات أدلى بها لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس الثلاثاء، قال فوغل، وهو ضابط في الاحتياط برتبة عميد، إن "غانتس ولبيد يحرضان الناس على التمرد، ويريدان إخراج الناس إلى الشوارع، ويقومان بعمل كل ما هو محظور".