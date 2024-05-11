أوكرانيا تتوقع شهرين من الحرب مع احتدام معارك خاركيف

احتدمت المعارك، اليوم السبت، بين الجيشين الروسي والأوكراني في خاركيف شمال شرق أوكرانيا، في الوقت الذي توقعت فيه كييف أن تدخل الحرب مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين.

وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف إن "العدو يواصل حتى الآن الضغط في شمال منطقتنا حيث صدت قواتنا 9 هجمات".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 5 قرى حدودية في منطقة خاركيف، بحسب ما ذكرته "رويترز".

غير أن سينيهوبوف أفاد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في القرى الخمس الواقعة في منطقة تبعد ما بين 3 و 5 كيلومترات عن الحدود الروسية.