أوكرانيا تتوقع شهرين من الحرب مع احتدام معارك خاركيف
احتدمت المعارك، اليوم السبت، بين الجيشين الروسي والأوكراني في خاركيف شمال شرق أوكرانيا، في الوقت الذي توقعت فيه كييف أن تدخل الحرب مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين.
وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف إن "العدو يواصل حتى الآن الضغط في شمال منطقتنا حيث صدت قواتنا 9 هجمات".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 5 قرى حدودية في منطقة خاركيف، بحسب ما ذكرته "رويترز".
غير أن سينيهوبوف أفاد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في القرى الخمس الواقعة في منطقة تبعد ما بين 3 و 5 كيلومترات عن الحدود الروسية.
وقال الجيش الأوكراني إنه أرسل تعزيزات إلى المنطقة للمساعدة في استقرار المواقع والتصدي لتقدم القوات الروسية بعد أن شنت هجومها الجديد، أمس.
وذكر سينيهوبوف أن سلطات المنطقة أجلت أكثر من 2500 شخص من المنطقة الحدودية وأن هذه العملية مستمرة.
وذكر مسؤولون أوكرانيون كبار، مرارًا، أنهم يعتقدون أن روسيا ليس لديها القدرة على شن عملية ناجحة للسيطرة على مدينة خاركيف التي يقطنها 1.3 مليون نسمة.
من جهته، قال قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرال أوليسكندر بافليوك، إن الحرب المستمرة مع روسيا، منذ 26 شهرًا، ستدخل مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن موسكو تستغل نقص الإمدادات العسكرية لكييف.
وذكر بافليوك لمجلة "الإيكونوميست" أن "روسيا تعلم أننا إذا تلقينا ما يكفي من الأسلحة في غضون شهر أو شهرين، فإن الوضع قد ينقلب ضدها".
من جانبهما، قال مسؤولان روسيان، اليوم السبت، إن هجومين بطائرتين مسيّرتين أوكرانيتين أسفرا عن مقتل اثنين وإصابة ثالث في إقليمي بيلغورود وكورسك الحدوديتين.
وذكر فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود في بيان نُشر عبر تطبيق "تيليغرام" أن رجلاً لقي حتفه، وأصيب آخر بعد أن نفذت طائرة مسيرة أوكرانية هجوما على شاحنة متوقفة في قرية نوفوسترويفكا-بيرفايا الحدودية.
وقال حاكم منطقة كورسك المجاورة، رومان ستاروفويت، إن مدنيا توفي في المستشفى بعد إصابته في غارة بطائرة مسيّرة على بلدة سودجا الحدودية.
وتتعرض المنطقتان لهجوم بشكل متكرر منذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022.
وقتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون، السبت، في ضربة أوكرانية على مطعم في مدينة دونيتسك التي تحتلها موسكو بالمنطقة التي تحمل الاسم نفسه في شرق أوكرانيا.
وقال مسؤول السلطات الروسية في المنطقة دنيس بوشيلين على "تلغرام" إن "مطعم بارادايز الواقع في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك أصيب بشكل مباشر، وقُتل 3 مدنيين".
وأضاف: "في الوقت الراهن، علمنا بسقوط 8 جرحى"، موضحًا أن القوات الأوكرانية استخدمت قاذفتي صواريخ أمريكيتين على الأقل من نوع "هيمارس".