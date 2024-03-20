"أكسيوس": تصريحات ترامب عن "تصويت اليهود" تثير امتعاض الجمهوريين

أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، متعلقة بتصويت اليهود في الانتخابات الرئاسية المقبلة امتعاض الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

وكان ترامب مرشح الحزب الجمهوري لرئاسيات 2024، قال في البرنامج الإذاعي لمساعده اليميني السابق سيب جوركا: "أي يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه، ويكره كل شيء يتعلق بإسرائيل، وعليه أن يخجل من نفسه".

ووفق الموقع، فإن "حملة ترامب تضاعفت بلا خجل"، إذ قالت المتحدثة باسم الحزب الجمهوري، كارولين ليفيت، في بيان: "لقد تحول الحزب الديمقراطي إلى عصابة مناهضة لإسرائيل ومعادية للسامية ومؤيدة للإرهاب".

واعتبر التقرير أن هذه التعليقات قوبلت بردود فعل عنيفة من المشرعين والجماعات الديمقراطية اليهودية التي تحاول فهم ما يقصده ترامب، وما يرمي إليه.

وأشار إلى أنه "من جانب الجمهوريين، تباينت ردود الفعل، رغم كونها بالمجمل لا تتفق مع العبارات التي استخدمها ترامب".

وقال النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا، دون بيكون: "أنا لا أتفق مع هذا الرأي، فلكل شخص الحق في التصويت لمن يريد والعبادة بالطريقة التي يريدها".