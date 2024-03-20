ترامب يهدد بطرد سفير دولة أجنبية حال وصوله لرئاسة الولايات المتحدة

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي للرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، بطرد سفير دولة أجنبية، حال وصوله للرئاسة مجدداً.

وانتقد ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية، رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود، الذي كان من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي السابق، قبل أن يتحول إلى دبلوماسي ويُعين سفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة.

وحين طُلب منه التعليق على رود، قال ترامب إنه كان "سيئاً بعض الشيء" بحسب ما سمع عنه، مضيفاً: "أسمع أنه ليس ذكياً"، محذراً "إذا استمر عدائياً بالمطلق، لن يستمر هناك لفترة طويلة".

في المقابل، أكدت أستراليا، الأربعاء، أن سفيرها لدى واشنطن يقوم "بعمل جيد"، وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أن "رود سيبقى في منصبه وهو يحظى بثقة الحكومة".

وقالت للصحفيين في كانبيرا الأربعاء: "السيد رود سفير في غاية الفعالية. وهو معروف في البرلمان بأنه يقوم بعمل ممتاز في تعزيز مصالح أستراليا في الولايات المتحدة".

وأضافت: "أشير بشكل خاص إلى حجم العمل الهائل الذي تم إنجازه بشأن +أوكوس+ خلال الفترة التي كان فيها سفيرا"، أي الاتفاقية الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وشددت وونغ أن رود "كان نشطاً في التعامل مع أعضاء الكونغرس من الطرفين الرئيسيين".

ولفتت إلى أن خلفية رود، الذي شغل أيضاً في السابق منصب وزير الخارجية، تمدّه بالخبرة والمهارات اللازمة للعمل مع أي شخص سيتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة.

ويُعد ترامب حالياً المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة ضد الرئيس الحالي جو بايدن قد تكون متقاربة جداً.

وكان رود الذي تولى منصبه الدبلوماسي في آذار/مارس 2023 قد وصف ترامب في الماضي بأنه "مجنون" و"الرئيس الأكثر تدميراً في التاريخ" و"الخائن للغرب".

وركّز رود الذي يتحدث الصينية بطلاقة خلال عمله الدبلوماسي على اتفاق يتيح لأستراليا تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية إضافة إلى التعاون فيما يتعلق بأسلحة أميركية متطورة أخرى.

وكتب عضو الكونغرس الديمقراطي جو كورتني على منصة "إكس" أن تعيين رود عزز العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف أن رود "يحظى بالاحترام والإعجاب من قبل المشرعين من الحزبين، وهو انجاز نادر من نوعه في العاصمة".

