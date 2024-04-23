يسرائيل هيوم: موجة تقاعد منتظرة في صفوف جنرالات الجيش الإسرائيلي

وأضافت الصحيفة أن هُناك انتقادات ضد رئيس لواء العمليات، شلومي بيندر، الذي كان مسؤولاً عن توزيع القوات على مختلف القطاعات، ومن بين أمور أخرى، نقل كتيبة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية قبل يوم من هجوم "حماس"، لكن تم ذكره بالفعل كأحد المرشحين الرئيسين لرئاسة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية خلفًا لـ"حاليفا".

وتابعت الصحيفة أن تقاعد قائد القيادة المركزية، يهودا فوكس، ليس له علاقة بإخفاقات 7 أكتوبر، بل بسبب الهجوم الشخصي الذي تعرض له في الأشهر الأخيرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وزعماء اليمين في الأشهر الأخيرة؛ إذ تقاعد جميع قادة القيادة المركزية في السنوات الأخيرة من الجيش مباشرة بعد انتهاء خدمتهم في ظل ظروف مماثلة، ولا يختلف "فوكس" عن ذلك.

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لموجة تقاعد جماعي من شعبة الاستخبارات، بعد تقاعد رئيس "أمان"، "حاليفا"، ورئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات الإسرائيلية، عميت ساعر، الذي تقاعد بسبب حالته الصحية، لكن من المحتمل أنه كان سيتقاعد بغض النظر عن مرضه في ضوء الفشل الاستخباري يوم (هجوم 7 أكتوبر)، وكل هذه الأمور سترافق بالتأكيد موجة تقاعد داخل جهاز الأمن العام "الشاباك"، وربما أيضا رئيسه رونين بار.