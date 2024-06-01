شملت وزير الدفاع.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، طالت وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، إضافة إلى مؤسسات كبرى، بسبب "الدعم العسكري لروسيا ولمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط".

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان نقلته "الأناضول"، إن الدفعة الجديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، جاءت بسبب "تورطها في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، والمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالصواريخ أو مسيّرات".

البيان أضاف أن من بين قائمة العقوبات كيانات وشخصيات إيرانية تنشط في تصنيع وتوريد وبيع قطع الغيار الخاصة بالطائرات المسيرة.