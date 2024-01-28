طائرات مسيرة روسية تستهدف بنية تحتية حيوية في أوكرانيا
قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، إن روسيا شنَّت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت بنية تحتية مدنية وحيوية في أنحاء البلاد.
وأضافت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام، أن المعلومات الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أو مصابين في الهجمات.
وكثفت روسيا وأوكرانيا من الهجمات الجوية المتبادلة في الأشهر القليلة الماضية، والتي استهدفت بنية تحتية عسكرية مهمة وكذلك بنية تحتية للطاقة والنقل.
وقالت القوات الجوية، إن روسيا هاجمت منطقة بولتافا في وسط البلاد بصاروخين بالستيين من منظومة إسكندر، كما أطلقت ثلاثة صواريخ أرض جو على منطقة دونيتسك في الشرق.
وقال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية فيليب برونين على تيليغرام، إن صواريخ روسية ضربت موقعًا صناعيًّا في مدينة كريمنشوك؛ ما أدى إلى اندلاع حريق.
وأظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي، فرق الطوارئ وهي تكافح الحريق.
وإلى الجنوب الشرقي في منطقة زابوريجيا، قال حاكم المنطقة يوري مالاشكو، إن موقعًا للبنية التحتية تعرَّض للقصف في هجوم بطائرة مسيرة، وتنتشر فرق الطوارئ في الموقع لكن مالاشكو لم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار أو الإصابات.
وقالت القوات الجوية، إن الأنظمة الدفاعية دمرت أربع طائرات مسيرة من أصل ثمان أطلقتها روسيا الليلة الماضية.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل بعد من التقارير. ولم يصدر بعد تعليق من روسيا.