واشنطن بوست: منشورات ترامب تُظهر "نهجه الاستبدادي"
في تقرير سلطت فيه الضوء على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق "تروث سوشيال"، تقول صحيفة "واشنطن بوست" إن منشورات دونالد ترامب تظهر "النهج الاستبدادي" الذي يتبعه في تعامله مع السلطة.
وترى الصحيفة أن "تروث سوشيال" باتت نقطة تجمع لمؤيدي ترامب ومن يدورون في فلكه، بينما يستخدمها هو شخصيا لضخ خطابه ووضع إطار للحوار الوطني الأمريكي، إذ إن جميع منشوراته تقريبا تلقى نفس الردود المؤيدة له والمناهضة لبايدن".
وتعكس هذه الديناميكية، بحسب الصحيفة، "النهج الاستبدادي الذي يتبعه ترامب في تعامله مع السلطة، إذ يحاول الظهور كالملك الذي يتنافس أتباعه ومؤيدوه على نيل رضاه وجذب انتباهه".
واستعرض التقرير "منشورات الرئيس السابق التي تظهر نزعته الاستبدادية في السلطة، وآخرها منشور يوم الأربعاء الماضي توعد فيه بمعاقبة المانحين لحملة السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي"، من خلال نبذهم من دائرته السياسية، وحرمانهم من الانضمام إلى تيار ماغا".
ويضيف: "هذه الخطوة من جانب ترامب، ورغم أنها قد تكون خطوة مؤقتة، غير أنها تظهر رغبته في فرض عقوبات على التعبير الديمقراطي الذي يحيد عن رغباته. علاوة على ذلك، تشير إلى نمط أوسع يتمثل في محاولة الرئيس السابق تعزيز سلطته وسيطرته داخل دائرته السياسية".
كما اعتبر التقرير أن "ترامب يحاول أيضاً تجنب الانتقادات من خلال لفت الانتباه إلى عيوب هيلي المزعومة، وهو تكتيك يستخدمه عادةً للتهرب من المساءلة".
علاوة على ذلك، فإن استخفافه بقدرات السفيرة السابقة هيلي، رغم امتداحه لها في السابق، يسلط الضوء على نمطه المتمثل في تحويل حلفائه السابقين إلى كبش فداء بمجرد عدم توافقهم مع أجندته، وفقا للتقرير.
ويختم التقرير: "هذا هو ترامب باختصار، بالنسبة له، لا يوجد أصدقاء دائمون، بل مصالح دائمة فقط. ويلخص هذا النمط من السلوك استراتيجيته السياسية، التي تدور حول تجميع السلطات لنفسه، بدلاً من الالتزام بأية مجموعة متسقة من السياسات".