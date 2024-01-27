واشنطن بوست: منشورات ترامب تُظهر "نهجه الاستبدادي"

في تقرير سلطت فيه الضوء على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق "تروث سوشيال"، تقول صحيفة "واشنطن بوست" إن منشورات دونالد ترامب تظهر "النهج الاستبدادي" الذي يتبعه في تعامله مع السلطة.

وترى الصحيفة أن "تروث سوشيال" باتت نقطة تجمع لمؤيدي ترامب ومن يدورون في فلكه، بينما يستخدمها هو شخصيا لضخ خطابه ووضع إطار للحوار الوطني الأمريكي، إذ إن جميع منشوراته تقريبا تلقى نفس الردود المؤيدة له والمناهضة لبايدن".

وتعكس هذه الديناميكية، بحسب الصحيفة، "النهج الاستبدادي الذي يتبعه ترامب في تعامله مع السلطة، إذ يحاول الظهور كالملك الذي يتنافس أتباعه ومؤيدوه على نيل رضاه وجذب انتباهه".