"أروع دكتاتور" يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية في السلفادور

وتُرجمت هذه الشعبية بفوز شبه كاسح لحزب "الأفكار الجديدة" بزعامة بوكيلة في الانتخابات التشريعية، بحصوله على 54 مقعدًا من أصل 60 مقعدًا، وسط تحذير الخبراء من أنه قارب أن يفقد تلك الشعبية، فالمخاوف الاقتصادية تتجاوز القلق المتعلق بالسلامة في الخطاب العام، على وقع دين حكومي كبير وارتفاع متسارع في أسعار المواد الاستهلاكية في بلد يعيش أكثر من ربع سكانه في الفقر.

ويقلل بوكيلة الذي يحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من أهمية انتقادات تتحدث عن ميوله السلطوية، لكنه لم يتمكن من الترشح لولاية ثانية إلا بعد أن أن سمح له قرار محكمة عليا موالية، بالالتفاف على حظر دستوري يمنعه من الترشح مرتين على التوالي.

ونقلت "فرانس برس" عن الخبير في السياسة العامة، كارلوس كاركاش، قوله إن بوكيلة "أظهر بأن القانون غير ذي أهمية، وأن باستطاعته أن يفعل ما يريد وكيفما يريد"، معتبرًا بوكيلة رئيسًا "قويًا".

"سرطان" العصابات

ووصل بوكيلة إلى السلطة عام 2019 بعد حملة وعد فيها بالقضاء على العصابات المسؤولة عن 120 ألف عملية قتل خلال ثلاثة عقود، وفق تعبيره.

وقُتل أكثر من 75 ألف شخص في الحرب الأهلية في السلفادور بين الأعوام 1980 - 1992.

ونفذ بوكيلة وعوده باعتقال أكثر من 80 ألفًا من أفراد العصابات المفترضين، بموجب حالة طوارئ ما زالت قائمة منذ مارس/آذار عام 2022، تسمح له باعتقال اشخاص دون مذكرات توقيف، وبنى أكبر سجن في أمريكا اللاتينية لاستيعابهم.

وقال بوكيلة إن النتيجة كانت تحويل "عاصمة القتل في العالم، أخطر بلد في العالم، إلى أكثر البلدان أمنًا في النصف الغربي للكرة الأرضية".

لكن ترتب على ذلك تكلفة. فقد أفادت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أنه تم قتل وتعذيب معتقلين، وأن من بين المعتقلين آلاف الأبرياء، ومن ضمنهم قصر.

ويشدد بوكيلة على أن الإجراءات الجذرية ضرورية لشفاء البلد من "سرطان" العصابات.