خاتمي يبرر مقاطعته للانتخابات: كنت صادقاً ولا أكذب على أحد

برر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي مقاطعته للانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة، التي جرت في بلاده يوم الجمعة الماضي.

ونقلت مواقع إخبارية إصلاحية عن خاتمي، اليوم الأربعاء، أنه ذكر خلال اجتماعه مع عدد من مستشاريه: "لم أصوت عن علم وصدق حتى لا أكذب على أحد".

وأضاف: "هذه المرة، قررت أنه إذا لم أتمكن من فعل أي شيء للناس، فسأكون مع العديد من الساخطين الذين يعتقدون في أعماقهم أنه إذا كان هناك مخرج، فهو الطريق لتحسين الأمور".

وقال خاتمي (80 عاما) لمستشاريه: "بحسب الإحصائيات والمعلومات الرسمية، لا بد من القول إن غالبية الأمة غير راضية عن الوضع الحالي، وعن نظام المجتمع وتنظيمه الاستراتيجي، وهذا يقلل من الأمل للمستقبل".