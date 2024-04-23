اجتياح رفح.. نتنياهو يراهن على ورقته الأخيرة في "لعبة" الحرب

يخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سقوط آخر أوراقه في الحرب على قطاع غزة، والمتواصلة منذ سبعة أشهر؛ ما يدفعه للتلويح بين الحين والآخر باقتراب تنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح جنوبًا.

ورغم تأكيد نتنياهو تحديد موعد لاجتياح رفح، التي تؤوي نحو مليون ونصف المليون نازح من مختلف مناطق غزة، ومصادقة الجيش الإسرائيلي على خطط عملياتية بجنوب القطاع؛ فإنه لم يبدأ بتنفيذ أي هجوم على المدينة.

ويرى خبراء ومختصون، أن العملية العسكرية بمدينة رفح تمثل آخر أوراق نتنياهو للاستمرار بالحرب، وأن تنفيذ الجيش الإسرائيلي للعملية سيزيد من الضغط الدولي والإقليمي على حكومته لإنهائها والانسحاب من غزة.

تأجيل متعمد

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي، سهيل كيوان، إن "نتنياهو يؤجل بشكل متعمد العملية العسكرية في رفح؛ ما يمنحه مساحة لإطالة أمد الحرب ضد حركة حماس في غزة"، مبينًا أن تنفيذ العملية بالمدينة يعني قرب انتهاء الحرب.

وأوضح كيوان، لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو ورغم الإنجازات التي روَّج لها على مدار أشهر الحرب بغزة؛ فإن لديه مخاوف كبيرة من اليوم الذي يلي توقف الحرب، خاصة أنه وقادة حكومته سيحاسَبون على إخفاقات السابع من أكتوبر".

وأشار إلى أن "المماطلة في تنفيذ عملية رفح ستؤدي لإطالة أمد الحرب لأشهر أخرى، بما يمكّن نتنياهو من الترويج لانتصاراته على حماس وجناحها المسلح، والتقدم على خصومه السياسيين في استطلاعات الرأي".

وأضاف: "هوس نتنياهو بمستقبله السياسي يدفعه للمغامرة بإسرائيل والمنطقة بأسرها، وهو يدرك جيدًا أن العملية العسكرية برفح ستجبره على وقف الحرب، وستزيد من الضغوط الدولية لانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من غزة".

وبين كيوان، أنه "وفي حال توقفت الحرب بغزة في الوقت الراهن فإن المطالبات بإسقاط حكومة نتنياهو ستزداد، كما إن ذلك سيكون في مصلحة شريكه بحكومة الحرب بيني غانتس، والذي يبدو أنه يحظى بدعم دولي وإسرائيلي ليكون بديلًا عن نتنياهو".

وتابع: "نتنياهو يراوغ العالم بشأن العملية العسكرية برفح، ويواصل التهديد والتلويح باجتياحها لكسب المزيد من الوقت"، مبينًا أن العملية العسكرية بالمدينة ستكون المرحلة الأصعب في الحرب على غزة، خاصة وأنها مأوى آلاف النازحين.