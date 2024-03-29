"باسيرو أم بسيرو أم بشير".. اسم رئيس السنغال الجديد يثير جدلا

كما ذاع اسم الرئيس النيجري السابق "محمدو إسوفو" والمقصود اسم نبي الله يوسف، لكن منذ عهود الاستعمار تم تبسيطها بما يسهل النطق به فصار "إسوفو" وبما أنّ مامادو وإسوفو يتماشيان مع مخارج النطق في قرى أفريقيا، تم التطبيع معها اجتماعيًا، وهكذا يقول آيات: "تتعدد الأمثلة التي تُظهر كيف أن الأسماء تتشكل وتتغير بفعل الثقافات واللغات المتعددة".

ويشاطر الباحث البوركينابي محمد الأمين سوادغو، هذا الرأي منتقدًا بعض الصحفيين الذي يكتبون اسم الرئيس السنغالي "بسيرو" أو "بصيرو" تماشيًا مع المكتوب في اللغة الفرنسية "bassirou" وهو "خطأ كبير" وفق تعبيره، مبينًا أن الصحيح هو "بشير".

وبحسب سوادغو فقد "حرّف الاستعمار الفرنسي بشكل متعمد كتابة أسماء الأفارقة المسلمين في الوثائق الرسمية الحكومية، لغرض طمسها وتحريفها، كرها في الإسلام والمسلمين" وفق قوله.

غير أن مراقبين آخرين يقللون من تأثيرات ذلك على الأسماء الأفريقية حيث بينوا أن "بسيرو" ليس "تفرنسًا"، بل تم اشتقاقه من ثقافة ولحن وطريقة نطق الأجداد الأفارقة للّغة العربية، مستحضرين مناداة "محمد" بـ "مُودُ" و"فَضْل" بِـ"فَلُّ" لصعوبة نطق حرف الضاد.

ووفق المراقبين، فإن تغيير نطق بعض الأسماء ليس بفعل الاستعمار فقط وإنما هناك أحرف عربية لا تُنطق في بعض اللهجات الأفريقية، وهي كثيرة لا ينتبه إليها إلا من درسوا العربية، على غرار الطارقية، الذين لا ينطقون حرف الحاء ولا السين ولا العين، وكذلك اللهجات الأخرى مثل الهوسا، حيث لا يوجد عندهم العين ولا الخاء، والكثير من الحروف.