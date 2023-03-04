بايدن وشولتس يتعهدان بمعاقبة روسيا

وشكر بايدن الزعيم الألماني على "قيادته القوية والثابتة" ودعمه لأوكرانيا. وقال شولتس إن من المهم إثبات أن الحلفاء سيدعمون كييف "مهما استغرق الأمر وما دام كان ذلك ضروريا".

وقال مسؤولون أمريكيون قبل الاجتماع إن نقاط المناقشة تشمل حالة الحرب وكيفية الرد إذا قدمت الصين مساعدات عسكرية لروسيا.

وكانت زيارة شولتس القصيرة التي استغرقت يوما واحدا ثاني زيارة يقوم بها للبيت الأبيض منذ توليه منصبه في ديسمبر كانون الأول 2021. كما التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي مع نظيره الألماني على انفراد.

ونقلت وكالة رويترز الأسبوع الماضي عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى قولهم إن واشنطن بدأت في التشاور مع الحلفاء بشأن فرض عقوبات محتملة على الصين إذا قدمت بكين دعما عسكريا لروسيا في حربها في أوكرانيا.