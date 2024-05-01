مستلهمة من "هيرو" الإسرائيلية.. إيران تصنّع مسيّرة جديدة

وأوضحت أن "الطائرة الإيرانية المسيّرة أكثر شبهًا بطائرة Hero-400 الإسرائيلية، وهذا يشير إلى أن إيران ربما قامت بعكس هندسة هذه الطائرة دون طيار من عينة تم الاستيلاء عليها من إسرائيل".

وقالت المجلة إن "الطائرة الإيرانية الجديدة دون طيار مشابهة للطائرة الروسية، لكن هذا لا يعني أن موسكو تتقاسم تكنولوجيا إنتاج الطائرات دون طيار مع طهران"، مشيرة إلى أنه "رغم الكشف عن الطائرة فإن اسمها الرسمي لا يزال مجهولًا".

ووفق التقرير الذي نشره موقع "فرارو" الإخباري الإيراني، اليوم الأربعاء، فإن طهران تتمتع بتاريخ طويل من الهندسة العكسية لأنظمة الأسلحة الأجنبية، بما في ذلك الطائرات دون طيار.

وأضاف "ربما لاحظت إيران تصميم وأداء لانسيت وكلفت مهندسيها ببناء طائرة إيرانية دون طيار ذات قدرات مماثلة، تمامًا مثل الصين وتركيا اللتين يبدو أنهما فعلتا هذه الصيغة مع طائرة شاهد الإيرانية".

وقال مصدر لمجلة فوربس: "لست على علم بأي تصميمات روسية للطائرات دون طيار بخلاف لانسيت التي تهتم إيران ببنائها أو تقليدها"، مضيفًا "أن إيران اعتمدت في تصميم طائرات مسيرة مثل شاهد 131 و 136 على تصميمات إسرائيلية سابقة، مثل: مسيرة هاروب أو المسيرة الصينية ASN-301 المشابهة للشاهد 136 الإيرانية".

وأشار الخبير أيضًا إلى أن ميليشيا حزب الله قامت بتعديل طائراتها دون طيار من طراز أبابيل 2 ومرصاد بشكل كبير إلى "تكوين مماثل" واستخدمتها ضد أهداف في إسرائيل في فبراير الماضي.