مستلهمة من "هيرو" الإسرائيلية.. إيران تصنّع مسيّرة جديدة
كشف تقرير لمجلة "فوربس" عن أحدث طائرة من المسيّرات الإيرانية، وهي تتقاسم الشبه مع المسيّرة الروسية "زالا لانسيت" وكذلك الإسرائيلية "هيرو".
وأوضحت أن "الطائرة الإيرانية المسيّرة أكثر شبهًا بطائرة Hero-400 الإسرائيلية، وهذا يشير إلى أن إيران ربما قامت بعكس هندسة هذه الطائرة دون طيار من عينة تم الاستيلاء عليها من إسرائيل".
وقالت المجلة إن "الطائرة الإيرانية الجديدة دون طيار مشابهة للطائرة الروسية، لكن هذا لا يعني أن موسكو تتقاسم تكنولوجيا إنتاج الطائرات دون طيار مع طهران"، مشيرة إلى أنه "رغم الكشف عن الطائرة فإن اسمها الرسمي لا يزال مجهولًا".
ووفق التقرير الذي نشره موقع "فرارو" الإخباري الإيراني، اليوم الأربعاء، فإن طهران تتمتع بتاريخ طويل من الهندسة العكسية لأنظمة الأسلحة الأجنبية، بما في ذلك الطائرات دون طيار.
وأضاف "ربما لاحظت إيران تصميم وأداء لانسيت وكلفت مهندسيها ببناء طائرة إيرانية دون طيار ذات قدرات مماثلة، تمامًا مثل الصين وتركيا اللتين يبدو أنهما فعلتا هذه الصيغة مع طائرة شاهد الإيرانية".
وقال مصدر لمجلة فوربس: "لست على علم بأي تصميمات روسية للطائرات دون طيار بخلاف لانسيت التي تهتم إيران ببنائها أو تقليدها"، مضيفًا "أن إيران اعتمدت في تصميم طائرات مسيرة مثل شاهد 131 و 136 على تصميمات إسرائيلية سابقة، مثل: مسيرة هاروب أو المسيرة الصينية ASN-301 المشابهة للشاهد 136 الإيرانية".
وأشار الخبير أيضًا إلى أن ميليشيا حزب الله قامت بتعديل طائراتها دون طيار من طراز أبابيل 2 ومرصاد بشكل كبير إلى "تكوين مماثل" واستخدمتها ضد أهداف في إسرائيل في فبراير الماضي.
وبشأن حصول إيران على عينة من طائرة "هيرو" أجاب الخبير "يمكن التكهن بأن الطائرة دون طيار الإيرانية الجديدة تعتمد في الواقع على نموذج Hero-400، وقد تكون إيران حصلت عليها من لبنان أو سوريا، أو تمَّ اكتشافها على واحدة من ست سفن إيرانية على الأقل قيل إنها تضررت بسبب طائرات إسرائيلية دون طيار كانت هاجمتها بين عامي 2019 و2021".
وبحسب التقرير، "فقد قامت دول أخرى ببناء طائرات دون طيار تشبه إلى حد كبير سلسلة شاهد الإيرانية، والتي لا يُعرف ما إذا تم شراؤها من طهران".
ويوضح التقرير أنه "على سبيل المثال، كشفت الصين مؤخرًا عن الطائرة دون طيار Sunflower 200، والتي تشبه إلى حد كبير طائرة شاهد -131، كما هي الحال مع مسيرة "عذاب" الانتحارية التركية التي تم الكشف عنها العام الماضي، وتم الكشف عن هاتين الطائرتين دون طيار بعد أن بدأت روسيا في استخدام شاهد ضد أوكرانيا في عام 2022".
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، الأحد الماضي، إن الحرس أنتج طائرة مسيّرة هجومية جديدة، مصممة للتحليق فوق الأهداف والانفجار، مثل النوع الذي استخدمته روسيا، في الحرب في أوكرانيا.
وأضافت الوكالة أن "مدة طيران هذه المسيّرة ما بين 30 و60 دقيقة، وتحمل شحنة تفجيرية بين 3 و6 كغ، ومدى 40 كلم".