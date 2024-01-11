بـ"أمر قضائي".. الجيش الإيراني يحتجز ناقلة نفط أمريكية

وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا صباحا بأن مسلّحين صعدوا الى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها.

وقالت شركة "إمباير نافيغايشن" اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.