بـ"أمر قضائي".. الجيش الإيراني يحتجز ناقلة نفط أمريكية
أعلنت البحرية الإيرانية الخميس أنها صادرت ناقلة نفط في بحر عُمان بناء على "أمر قضائي"، وفق الإعلام الرسمي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي".
وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا صباحا بأن مسلّحين صعدوا الى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها.
وقالت شركة "إمباير نافيغايشن" اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.