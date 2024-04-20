مجلس النواب الأمريكي يقر نصا يهدد بحظر "تيك توك"

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، نصًّا يتضمن تهديدا بحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس"، وتاليًا بالصين.

ويتهم مسؤولون أمريكيون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم، ولا يزال النص يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تطبيق "تيك توك" يتبع سياسة تحث مستخدميه في الولايات المتحدة على التواصل مع الكونغرس لمعارضة التشريع المقترح المتمثل بحظر التطبيق في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من شركات التكنولوجيا لجأت إلى مستخدميها لتأييد سياساتها وأجنداتها دون أجر مدفوع لهم.