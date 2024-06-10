فون دير لاين: سنبني حصناً ضد المتطرفين من اليسار واليمين‎

أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وعضو "حزب الشعب الأوروبي"، الأحد، أن الحزب الذي ينتمي إلى يمين الوسط سيبني حصناً ضد المتطرفين من تياري اليسار واليمين.

وأدلت فون دير لاين بهذه التصريحات، في رد فعل على النتائج الأولية لانتخابات الاتحاد الأوروبي، التي أظهرت أن "حزب الشعب الأوروبي" هو أكبر حزب.

ولكن، من المتوقع أن تحقق الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة والمشككة في الاتحاد الأوروبي أكبر المكاسب.

وقالت أورسولا: "لا يمكن تشكيل أغلبية بدون حزب الشعب الأوروبي ومعاً سنبني حصنا ضد المتطرفين من اليسار ومن اليمين".

وعبرت عن ثقتها بقدرتها على الفوز بفترة جديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبية، قائلة: "نعم. أنا واثقة، لكن بالطبع أعلم أن الكثير من العمل في انتظاري. لكنني واثقة بالتأكيد فيما يتعلق بترشحي لفترة ثانية".