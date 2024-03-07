الرئيس الأرجنتيني: الإجهاض "جريمة قتل"

وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الإجهاض بأنه "جريمة قتل"، وفقا لـ "فرانس برس".

وكان الرئيس الليبرالي البالغ 53 عاما المعروف بمناهضته للإجهاض والذي لم يتطرق علنا إلى هذه القضية منذ توليه منصبه، يخاطب طلابا في مدرسة ثانوية كاثوليكية، الأربعاء، في بوينس آيرس حيث درس.

وقال ميلي في الخطاب الذي ألقاه قبل يومين من اليوم العالمي للمرأة "أحذركم من أن الإجهاض بالنسبة لي هو قتل (...) وباستطاعتي أن أثبت لكم ذلك من منظور حسابي وفلسفي وليبرالي".

والإجهاض قانوني في الأرجنتين، حيث وصف ميلي أولئك الذين أيدوا تشريع الإجهاض في الأرجنتين بأنهم "قتلة".

ومنذ توليه منصبه قبل ثلاثة أشهر، ألغى ميلي وزارة شؤون المرأة وأغلق مؤخرا الوكالة الوطنية لمكافحة التمييز في الأرجنتين التي قال المتحدث باسمه إنها "لا تخدم أي غرض على الإطلاق".