إيران.. محاكمة دبلوماسي سويدي بتهمة "التعاون مع إسرائيل"

انتهت، الأحد، محاكمة الدبلوماسي الأوروبي السويدي يوهان فلوديروس، الموقوف منذ نحو عامين في إيران بتهمة التعاون "على نطاق واسع" مع إسرائيل ضدّ "أمن" طهران، حسبما أفادت وسيلة إعلامية إيرانية.

ولم يُحدّد تاريخ صدور الحكم في محاكمة فلوديروس التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر.

وكان فلوديروس (33 عامًا) اعتُقل، في 17 نيسان/أبريل 2022، في مطار طهران فيما كان يستعد لمغادرة إيران بعد رحلة مع أصدقاء.

واتهمه المدعي العام في لائحة الاتهام بارتكاب "أعمال استخباراتية على نطاق واسع" لصالح "نظام الاحتلال الصهيوني"، حسبما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأضاف: "نظرًا للآثار الضارة لأفعال المدعى عليه، أطلب الحكم عليه بالعقوبة القصوى"، دون أن يحدد ماهيتها.