روسيا تصد هجوما صاروخيا استهدف شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد، أن قواتها تمكنت من صد هجوم صاروخي أوكراني استهدف شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش الروسي تمكن من تدمير 9 صواريخ أتاكامز أمريكية الصنع فوق القرم، إضافة إلى تحييد 61 مسيرة في مناطق متفرقة، معظمها في إقليم كراسنودار، خلال الليلة الماضية.

وأضاف البيان، "تم الليلة الماضية إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ أتاكامز التكتيكية العملياتية أمريكية الصنع وطائرات بدون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا".

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي "دمرت 9 صواريخ ومسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، بينما تم تدمير واعتراض 57 طائرة مسيرة فوق أراضي كراسنودار".