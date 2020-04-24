ماليزيا تستنكر اختراق سفينة صينية مياهها الإقليمية

استنكرت ماليزيا اختراق سفينة صينية مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وأكدت تمسكها بحقوقها في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين في تصريح صحفي، الجمعة، إن موقف بلاده واضح وثابت فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي.

وأضاف: "يتعين على كافة الأطراف العمل معا، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في بحر الصين الجنوبي".

وشدد الوزير على تمسك ماليزيا بحقوقها في البحر المذكور.

وأفاد أن بلاده ما تزال تؤمن بضرورة جعل بحر الصين الجنوبي بحرا للسلام والتجارة المتبادلة.

ولفت إلى أن تواجد سفن حربية وغيرها من السفن في المناطق المتنازع عليها من شأنه مفاقمة التوتر في المنطقة.

وتعد هذه الحادثة الثانية في غضون أيام قليلة، حيث دخلت سفينة استطلاع صينية الأحد الماضي المياه الاقليمية لماليزيا، واقتربت من سفينة تعود للأخيرة.

ومنذ أعوام طويلة، تتنازع كل من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي، فضلا عن الصين، على السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وتدعي بكين بأن 80% من بحر الصين الجنوبي يقع ضمن مياهها الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ "عسكرة المنطقة".

وتنبع الأهمية الاستراتيجية لبحر الصين الجنوبي من عبور ثلث الشحنات البحرية العالمية من مياهه، والاعتقاد باحتوائه على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.