انخفاض أسعار النفط مع تفوق بيانات اقتصاد الصين على خطة ترامب لتخفيف العزل

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتخلى عن مكاسب مبكرة، إذْ طغى أسوأ انكماش اقتصادي للصين على الإطلاق على أنباء بشأن خطط للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحريك الاقتصاد الأمريكي مجددًا.

وانخفض خام برنت 10 سنتات، أو ما يعادل 0.4% إلى 27.72 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، بينما هوى الخام الأمريكي للتسليم في مايو/ أيار 1.54 دولار، أو 7.8% إلى 18.33 دولار. وانخفض عقد تسليم يونيو/ حزيران الأكثر نشاطًا 3 سنتات، أو 0.1% إلى 25.50 دولار.

في غضون ذلك، تسلط الضوء على تراجع اقتصاد الصين بفعل بيانات أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي 6.8% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري، وهو أول انخفاض فصلي منذ بدء تسجيل البيانات الفصلية في 1992.

ونُشرت البيانات بعد أن وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عملية من 3 مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة.

وارتفع برنت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة، وتلقى الدعم أيضًا من تقرير أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار ريمديسيفير التجريبي، لشركة "جيلياد ساينسيز" الأمريكية، على مرضي بحالات حادة من كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار أسعار الخام الأمريكي قرب أدنى مستوى في 18 عامًا.

وهوى معدل الاستهلاك اليومي للمصافي من النفط الخام بالصين لأدنى مستوى في 15 شهرًا، مع إبقاء المصافي الحكومية على تخفيضات كبيرة للإنتاج، لكن هناك بعض المؤشرات على التعافي مع بدء البلاد في تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، الأسبوع الماضي، على خفض الإنتاج قرابة 10 ملايين برميل يوميًا، بعد انهيار اتفاق سابق بشأن الإمدادات.