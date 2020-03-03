رئيس وزراء ماليزيا الجديد ينفي خيانة مهاتير ويطالب بفرصة

نفى محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا الجديد، في أول خطاب علني له بعد تعيينه في منصبه، أن يكون قد خان سلفه مهاتير محمد، مطالبا الماليزيين بإعطاء حكومته فرصة لإثبات نفسها.

ودعا ياسين، في أول خطاب علني له كرئيس وزراء جديد في البلاد، ليلة الاثنين، حزب ”بارتي بريبومي بيرساتو ماليزيا“ الذي يتزعمه سلفه مهاتير محمد، إلى المصالحة، بعد أسبوع من الجمود السياسي تواترت فيه الاتهامات بالخيانة خلال الأزمة السياسية الحاصلة.

وأضاف ياسين في رسالته المسجلة مسبقا والتي بثها التلفزيون الوطني: ”أنا رئيس وزراء لجميع الماليزيين. مهما كان الأصل أو العرق، فأنا رئيس وزرائك، امنحوني فرصة لاستغلال 40 سنة من خبرتي في السياسة والحكومة من أجل توجيه ماليزيا نحو المجد“.

وأوضح محيي الدين في كلمته أنه لم ”يحلم بمنصب رئيس الوزراء وأيد الدكتور مهاتير في العودة كرئيس للوزراء“، ولكن بعد فشل رجل الدولة، البالغ من العمر 94 عاما، في الحصول على أغلبية تأييد النواب، كما قال محيي الدين، تم ترشيحه لهذا المنصب من قبل بيرساتو وأحزاب أخرى.

وقال رئيس الوزراء الجديد: ”التقيت مع الدكتور مهاتير … وشهد اللقاء اثنان من قادة الحزب الآخرين، وقال إنه مستعد لإفساح المجال أمامي إذا حصلت على الأغلبية“، مضيفا: ”أعرف أن هناك من هم غاضبون مني. كما هو متوقع، اتصل بي البعض ووصفني بالخائن. ضميري واضح، إنني هنا لإنقاذ البلاد من أزمة طويلة الأمد“.

وتطرق ياسين في حديثه إلى المخاوف من أن العديد من قادة حزب ”أومنو“ الذين يواجهون بشكل جماعي مئات التهم بالكسب غير المشروع سوف يصبحون الآن جزءا من حكومته، متعهدا ”بتعيين مجلس وزراء يتسم بالنظافة والنزاهة ومنح الأولوية للجهود المبذولة لزيادة النزاهة والحكم الرشيد“.