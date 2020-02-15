النقابات العمالية في الفلبين ترفض عودة العمالة المنزلية إلى الكويت

اعترضت النقابات العمالية في الفلبين على قرار بلادها، برفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت مجددا، معتبرين أن القرار ”متسرع وغير مناسب“ في الوقت الراهن، قبل ”إصدار حكم نهائي ضد المتهمين بقتل الخادمة جانيلين فيلافيند“.

جاء ذلك في مؤتمر نظمته هذه النقابات اليوم السبت، للتعليق على قرار بلادهم المعلن الخميس الماضي.

وقال رئيس المؤتمر: ”إن قرار وزير العمل الفلبيني سيلفستربيلو ومجلس إدارة العمالة الخارجية في مانيلا برفع الحظر عن إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت كان متسرعا، وبلا تفكير في الآثار المترتبة على ذلك“.

وبرر رئيس المؤتمر الاعتراض ”بأن القرار صدر قبل تحقيق العدالة للعاملة جانيلين فيلافيند“، مبينا أن ”وزارة الخارجية الفلبينية وإدارة العمالة الخارجية تعرفان أن عاملات المنازل هن الأكثر ضعفا بين بقية فئات العمالة في الكويت“، وفق صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأعلنت الفلبين قبل يومين رفع الحظر كليا عن إرسال عمالتها إلى الكويت، بعد اجتماع وزارة العمل وإدارة العمالة في الفلبين، وذلك عقب شهر من فرضه على خلفية توتر العلاقات بين البلدين بسبب وفاة الخادمة فيلافيند.

وتوفت الخادمة الفلبينية، جانيلين فيلافيند، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى بإبلاغ وزارة الداخلية بعد أن رصدوا آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

ووقع البلدان في الـ3 من شهر شباط/ فبراير الجاري، مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية، عقب اجتماعات عقدها مسؤولون من الطرفين في الكويت، للوصول إلى حل لقضية العمالة.