روسيا.. 6 إصابات بهجوم مسيرة في تتارستان

قالت السلطات المحلية الروسية، إن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على مناطق صناعية في تتارستان بروسيا وفقًا لوكالة "رويترز".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ القول، إن 6 أشخاص أصيبوا.

وقال رئيس تتارستان رستم مينيخانوف في منشور عبر قناته في "تيليغرام": "هذا الصباح، تعرضت المؤسسات الصناعية للجمهورية في ييلابوجا ونيجنكامسك لهجوم بطائرات مسيرة. لم تكن هناك أضرار جسيمة، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للمؤسسات".

وذكرت المنطقة الاقتصادية الخاصة المحلية على تليغيرام، أن طائرتين مسيرتين هاجَمتا مبنى سكنيًّا على أراضي المنطقة، مضيفة أن شخصين أصيبا.