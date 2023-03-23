قاضية أمريكية تأمر إيران بدفع 1.68 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير بيروت عام 1983

أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً، الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.

وقالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانوناً اتحادياً صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران؛ بسبب تقديمها دعماً مادياً للمهاجمين.

ولم يرد محامو الطرفين على الفور على طلبات التعليق.