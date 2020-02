باللغة التركية.. المبعوث الأمريكي يتحدث عن دعم نفوذ أنقرة في سوريا (فيديو)

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، عن تضامنه مع تركيا التي قال إنها تتعرض لتهديد في إدلب السورية.

وفور وصوله، مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير/ شباط، العاصمة التركية أنقرة، أدلى جيمس جيفري بتصريح باللغة التركية لوسائل الإعلام كانت بانتظاره.

ورغم أن السؤال وجه إليه باللغة الإنجليزية، أجاب جيفري حول الأوضاع في إدلب:“اليوم جنود حليفتنا تركيا يتعرضون لتهديد في إدلب، وروسيا ونظام الأسد مصدر هذا التهديد“.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن جيفري“قدم تعازيه لتركيا جراء مقتل 5 جنود أتراك في إدلب“، وقال إن زيارته تهدف لـ“التباحث بشأن آخر التطورات هناك، وتقديم أقصى أنواع الدعم لتركيا“.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة، عبر حسابها على ”تويتر“، أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، سيبحث خلال زيارته، مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، الأوضاع في إدلب، وسبل التعاون من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.

وأشارت السفارة إلى الأنشطة ”المخلة بالاستقرار“ لروسيا، وإيران، وحزب الله اللبناني، والنظام السوري، مضيفة:“هذه الأفعال تعوق إعلان وقف إطلاق نار في عموم سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وعودة مئات الآلاف من الذين هجروا من مناطقهم في شمال سوريا إلى منازلهم بشكل آمن.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء أيضًا، إن الولايات المتحدة تنسق مع تركيا ”للرد“ على الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية، في إدلب شمال سوريا.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020