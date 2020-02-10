توخيل مدرب باريس سان جيرمان يحذر: بروسيا دورتموند يمكنه تسجيل 6 أهداف في المباراة

رفض المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، التقليل من قوة منافسه بروسيا دورتموند الألماني، قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل عبر صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”أعلم أن بروسيا دورتموند يتلقى العديد من الأهداف، لكن في الوقت ذاته يمكنه تسجيل 6 أو 7 أهداف في كل مباراة، إنه فريق قوي للغاية، وستكون مواجهته صعبة، بل معقدة جدا“.

وعزز بروسيا دورتموند قدراته الهجومية بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي سجل 8 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات.

وتحدث توخيل عن مهاجميه إدينسون كافاني وماورو إيكاردي، وقال: ”كافاني يؤدي بقوة في التدريبات، سجل هدفا مهما أمام ليون، هو نتاج عمله في التدريبات، كما أن الفريق يحتاج خبراته“.

وعن موقفه من صيام إيكاردي عن التهديف، قال المدرب الألماني: ”سأقلق بشأن أي مهاجم يغيب عن التسجيل؛ لأن الثقة تأتي مع تسجيل الأهداف، ولكن يبقى إيكاردي لاعبا ملتزما للغاية، ويقوم بأدواره بدقة بين خطوط الفريق، إنه أداة دفاعية أيضا، وسيواصل العمل بالطريقة ذاتها“.

ويستضيف بروسيا دورتموند منافسه باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 18 فبراير، قبل أن يلتقيا في فرنسا في الإياب، يوم 11 مارس.