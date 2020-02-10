تشيلسي مانشستر يونايتد وآرسنال يتنافسون على موهبة شابة

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن 3 أندية إنجليزية تتنافس للتعاقد مع الحارس الشاب براد يونغ.

وبحسب الصحيفة، فإن تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع براد يونغ، متفوقا على منافسيه: مانشستر يونايتد وآرسنال.

ويونغ الذي يبلغ من العمر 17 عاما، يلعب مع فريق هارتلبول، ولفت أنظار الأندية؛ بسبب بنيته الضخمة وموهبته المميزة، وقد استُدعي لمنتخب إنجلترا للناشئين.

ويتمتع يونغ بطول فارع، يصل إلى 185 سم، ويحظى بإشراف روس تورنبول، مدرب الحراس في هارتلبول وحارس مرمى تشيلسي السابق الذي كال المديح للحارس اليافع.

وفي نوفمبر الماضي، ذكرت صن“ أن آرسنال ويونايتد، أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع يونغ، لكنها أوضحت، اليوم الإثنين، أن إدارة تشيلسي تريد إجراء مفاوضات فورية؛ بهدف الاستفادة من خدمات الحارس المراهق.