تراجع جديد لعملة إيران

سجلت العملة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تراجعًا جديداً مع إحياء النظام في البلاد الذكرى الحادية والأربعين للثورة الإسلامية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد سجل الدولار الأمريكي نحو 140 ألف ريال إيراني، في أسواق طهران الحرة لتداول العملات الأجنبية.

وآخر مرة سجل فيها الدولار 140 ألف ريال إيراني كان في اليوم التالي للهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

كما بلغ سعر المسكوكة الذهبية في أسواق طهران، اليوم الثلاثاء، نحو 51 مليونا و300 ألف ريال، وهو الأعلى منذ التوتر الأخير في العلاقات الأمريكية الإيرانية عقب اغتيال سليماني.