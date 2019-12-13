تفاؤل الأوروبي بعد فوز جونسون في انتخابات بريطانيا

المصدر: ا ف ب

أبدى مسؤولون أوروبيون تفاؤلهم بشأن العلاقات مع بريطانيا، بعد فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بالانتخابات التشريعية.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي يمثّل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الاتحاد ”مستعدّ“ للتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا.

وأكد ميشال، لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد في بروكسل في اليوم الثاني من قمة أوروبية، أن ”الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمرحلة القادمة. سنتفاوض بشأن اتفاق تجاري يتيح (التوصل) إلى قواعد منصفة“.

في الأثناء شدد المفوّض الأوروبي الجديد للسوق الموحّدة والرقمية تياري بروتون الجمعة، على رغبة المفوضية الأوروبية في ”إعادة بناء“ العلاقات مع لندن خصوصاً في القطاع التجاري، بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية، ما يعني أن بريكست سيتمّ في 31 كانون الثاني/يناير.

وقال بروتون عبر إذاعة ”ار تي ال“ مباشرةً من بروكسل ”الآن، يجب إعادة بناء العلاقات مع المملكة المتحدة وهي شريك مهم“، متمنياً ”عقد“ مفاوضات تجارية ”متوازنة“ مع لندن.

ويتوقع بروتون أن يمنح المجلس الأوروبي الذي يجتمع الجمعة في بروكسل، تفويضاً جديداً للمفاوض الفرنسي ميشال بارنييه، الذي سبق أن أجرى مفاوضات اتفاق بريكست مع لندن. وأكد أن ”هو من سيكون المفاوض باسمنا“.

وأشار بروتون إلى أن ”العلاقات التجارية يجب أن تتواصل“. وذكّر بأن ”بريطانيا شريك مهمّ جداً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إلا أننا أول شريك تجاري بالنسبة لبريطانيا“.

وقال: ”يجب أن يتمّ تطبيق المعايير الاجتماعية والبيئية المطبّقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادلات“ مع بريطانيا.

وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا ما سيسمح له بتحقيق وعده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التجاذبات.